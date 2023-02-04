Названо самое удобное стекло для смартфона, это 3D. Такого мнения придерживается руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике «Мегафона» Владлен Забельский, передает РИА Новости.

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«Самые практичные и удобные в использовании 3D-стекла», - сказал эксперт.

По его словам, такие стекла полностью покрывают дисплей, ненароком подцепить или отклеить их достаточно сложно. У образцов предыдущего поколения - 2D и 2,5D - грани при обработке на фабрике не шлифуются. Этим они отличаются от 3D.

Качественное стекло можно отличить по идеально обработанным гладким краям и однородной структуре. Отсутствуют воздушные пузырьки, разводы и мутные участки. Каждый производитель выпускает стекла к определенным моделям смартфонов. Специалисты не советуют пользоваться универсальными продуктами.

Забельский отметил, что стекло защищает дисплей от ударов или сильного давления. Именно этим оно отличается от пленки, которая защищает только от царапин.