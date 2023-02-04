На 3D-принтере для детей печатают лекарства из мармелада

В Барселоне представили первое в Европе 3D-печатное лекарство для детей. Оно понравится даже самым капризным детям. Ведь это не горькие порошки или сироп, а самый настоящий жевательный мармелад.
Препарат, созданный в рамках клинического испытания, теперь будет протестирован в педиатрии. Проверять будут на детях и подростках в возрасте от 6 до 18 лет.
«Эти жевательные таблетки печатаются индивидуально для каждого пациента. Прежде всего, учитывается необходимая дозировка лекарственного препарата. А пациент или его родители могут выбрать вкус мармелада, чтобы ребенок принимал лекарства с удовольствием», – сказала фармацевт Лаура Гомес.
В ходе испытаний специалисты проверят эффективность и переносимость таких лекарств пациентами.