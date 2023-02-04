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18 минут назад

На 3D-принтере для детей печатают лекарства из мармелада

Мир24

В Барселоне представили первое в Европе 3D-печатное лекарство для детей. Оно понравится даже самым капризным детям. Ведь это не горькие порошки или сироп, а самый настоящий жевательный мармелад.

На 3D-принтере для детей печатают лекарства из мармелада
Фото: mir24.tvmir24.tv

Препарат, созданный в рамках клинического испытания, теперь будет протестирован в педиатрии. Проверять будут на детях и подростках в возрасте от 6 до 18 лет.

«Эти жевательные таблетки печатаются индивидуально для каждого пациента. Прежде всего, учитывается необходимая дозировка лекарственного препарата. А пациент или его родители могут выбрать вкус мармелада, чтобы ребенок принимал лекарства с удовольствием», – сказала фармацевт Лаура Гомес.

В ходе испытаний специалисты проверят эффективность и переносимость таких лекарств пациентами.

Наука и техника,Лаура Гомес,
18+
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