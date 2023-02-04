Билл Гейтс назвал ключевую ошибку в действиях Илона Маска

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск, основавший для этого компанию SpaceX.

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На вопрос журналиста британской вещательной корпорации BBC о том, хорошо ли инвестировать в проекты, связанные с Марсом, Гейтс ответил отрицательно.

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"На мой взгляд, нет", - сказал он в показанном в пятницу интервью.

По его мнению, существуют нерешенные проблемы на Земле, которые требуют первостепенного внимания.

"На самом деле, полететь на Марс - это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни", - отметил Гейтс.

При этом он выразил мнение, что однажды Маск "станет великим филантропом", добавив, что его компания Tesla и так делает много полезного для развития человечества.

Маск ранее неоднократно подчеркивал что, основал в 2002 году SpaceX для оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Прототипы ее космического корабля Starship уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Первый орбитальный полет прототипа Starship неоднократно откладывался.

В интервью Гейтс также рассказал, что "не ожидал" столкнуться с обвинениями сторонников теорий заговора о причастности к созданию коронавируса или в получении выгоды от пандемии.

"Во время пандемии были десятки миллионов сообщений о том, что я намеренно спровоцировал ее или что я слежу за людьми. Это правда, что я связан с вакцинами, но я связан с ними, чтобы спасать жизни. Эти сообщения своего рода перевернули ситуацию с ног на голову. Я думаю, что люди ищут пугало, упрощенное объяснение. Злобу намного легче понять, чем биологию", - добавил предприниматель.

Кроме того, Гейтс признал, что был знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

"Сейчас я определенно более аккуратен [в выборе собеседников], чем раньше. Я буду еще более осмотрительным. Я могу снова допустить ошибку. Я живу в обществе и не хочу становиться отшельником", - сказал он.

Бизнесмен также подчеркнул, что после развода со своей супругой Мелиндой в мае 2021 года он хотел бы снова встретить свою любовь.