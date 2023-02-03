Около 20 французских студентов отправили на пересдачу из-за чат-бота ChatGPT

Примерно 20 студентам Страсбургского университета во Франции пришлось пересдавать экзамен в очном формате из-за того, что их уличили в использовании чат-бота ChatGPT. Об этом пишет местная газета Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Студенты попались при прохождении онлайн-теста по новой и новейшей истории Японии. Сообщается, что у университета есть доказательства массового мошенничества с использованием программного обеспечения ChatGPT и других онлайн-ресурсов. Администрация учебного заведения отмечает, что это первый подобный случай.