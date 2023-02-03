В WhatsApp появится новая возможность

В бета-версии 2.23.3.17 мессенджера WhatsApp для Android появилась функция закрепления сообщений как в личных, так и в групповых чатах.

Это делается ради удобства пользователей, чтобы упростить поиск целевых сообщений без необходимости пролистывать весь чат и «рыться» в текстах. Предполагается, что новая функция позволит навести порядок в групповых чатах: появится возможность фокусироваться только на релевантных для пользователя событиях.