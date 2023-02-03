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8 минут назад

В WhatsApp появится возможность закреплять нужные сообщения в чатах

Ferra.ru

В бета-версии 2.23.3.17 мессенджера WhatsApp для Android появилась функция закрепления сообщений как в личных, так и в групповых чатах.

В WhatsApp появится новая возможность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это делается ради удобства пользователей, чтобы упростить поиск целевых сообщений без необходимости пролистывать весь чат и «рыться» в текстах. Предполагается, что новая функция позволит навести порядок в групповых чатах: появится возможность фокусироваться только на релевантных для пользователя событиях.

При этом не известно, когда функция будет реализована для всех пользователей мессенджера.

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