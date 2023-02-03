Китайцы выпустили в продажу квантовый компьютер

Китайская компания Origin Quantum объявила о начале поставок своего первого коммерческого квантового компьютера под названием Wuyuan.

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Wuyuan использует 24 кубита, но неясно, сколько там квантовых вычислительных блоков (QPU). Сообщается, что квантовый компьютер поставляется с соответствующей операционной системой, программным обеспечением и платформой облачных вычислений, которая позволяет совместное удалённое использование.