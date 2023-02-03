В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
44 минуты назад

Хоть что-то останется «глупым»? Изобретена «умная» менструальная чаша

Ferra.ru

Началось тестирование «умной» менструальной чаши Emm. В продажу она может поступить уже в этом году. Гаджет может отслеживать показатели здоровья женщины.

Изобретена «умная» менструальная чаша
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство сделано из медицинского силикона и содержит биодатчики, которые могут измерять такие показатели, как объём выделений, их скорость, продолжительность цикла и регулярность. Эти показатели могут подсказать, когда лучше всего пытаться беременеть, а также помочь женщинам с трудно диагностируемыми состояниями, такими как синдром поликистозных яичников и эндометриоз.

Чаша соединяется с приложением, которое присылает уведомления, когда следует опорожнить ёмкость. Также оно может создать загружаемый PDF-файл, чтобы женщина могла поделиться показателями со своим врачом. Чаша будет поставляться с портативным дезинфицирующим устройством.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители