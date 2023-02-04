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1 час назад

Нераспакованный iPhone первого поколения продадут на аукционе за десятки тысяч долларов

Ferra.ruиещё 1

iPhone 2007 года выпуска в целой упаковке был выставлен на аукционе в США по ожидаемой цене от 50 тысяч долларов.

Нераспакованный iPhone первого поколения продадут на аукционе
Фото: ferra.ruferra.ru

iPhone принадлежит Карен Грин, которая получила его в подарок от друзей в 2007 году. Тогда проблемы с совместимостью операторов связи не позволили девушке пользоваться гаджетом. С тех пор iPhone стоял на её полке.

Девушка попыталась продать устройство в 2019 году. Однако оценка iPhone в 5000 долларов не оправдала её ожиданий. Теперь Карен готова продать смартфон как минимум за 50 000 долларов. Грин надеется использовать выручку от аукциона для финансирования своего бизнеса.

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