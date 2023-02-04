Нераспакованный iPhone первого поколения продадут на аукционе

iPhone 2007 года выпуска в целой упаковке был выставлен на аукционе в США по ожидаемой цене от 50 тысяч долларов.

Фото: ferra.ru ferra.ru

iPhone принадлежит Карен Грин, которая получила его в подарок от друзей в 2007 году. Тогда проблемы с совместимостью операторов связи не позволили девушке пользоваться гаджетом. С тех пор iPhone стоял на её полке.