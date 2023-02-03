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7 минут назад

В смартфонах Samsung не оказалось спутниковой связи

Lenta.ru

Samsung объяснила, почему решила не добавлять поддержку спутниковой связи в своих новых смартфонах. Об этом сообщает издание CNET.

В смартфонах Samsung не оказалось спутниковой связи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам журналистов, были слухи, что Samsung вслед за Apple оснастит свои флагманы поддержкой спутниковой связи. Однако модели Galaxy S23 не получили новую опцию. В разговоре с CNET президент отдела мобильных коммуникаций Samsung Electronics ТМ Ро заявил, что появление подобной опции на устройствах корейского бренда преждевременно.

«Когда будет правильное время, инфраструктура и технология, мы также активно рассмотрим возможность внедрения этой функции», — прокомментировал ситуацию Ро.

По словам топ-менеджера, оказалось, что в компании видят интерес потребителей и считают спутниковую связь в смартфонах перспективной.

При это представитель Samsung заявил, что не считает спутниковую связь опцией, которая позволит потребителям чувствовать себя спокойнее в экстренных ситуациях. ТМ Ро отметил, что вместо этого компания улучшила различные датчики внутри смартфонов и работу 5G.

Режим экстренной связи появился в смартфонах Apple в 2022 году. Он позволяет связаться с экстренными службами при отсутствии сотовой связи. По состоянию на начало 2023 года функция работает в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.

В декабре журналисты 9to5mac предположили, что Apple может оставить услугу использования экстренной спутниковой связи бесплатной или брать за нее до десяти долларов в месяц. Ранее в компании заявили, что опция будет бесплатной для пользователей в течение двух лет с момента приобретения смартфона.

Наука и техника,Samsung,Apple,
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