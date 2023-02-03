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1 час назад

В КФУ разработали «умный» замок для использования на объектах соцсферы

FBM.ru

Как сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, в стенах вуза разработан “умный замок”, который может быть использован в учреждениях образования, общежитиях, гостиницах, офисах.

В КФУ разработали «умный» замок для использования на объектах соцсферы
Фото: FBM.ruFBM.ru

Разработкой этого электронного устройства с собственным программным обеспечением занимались сотрудники университетской лаборатории “ФабЛаб”, а сам проект по созданию электронного замка был реализован в рамках программы “Приоритет 2030”. И хотя в устройстве использована схема китайских электронных замков, все комплектующие этого “умного устройства” являются собственной разработкой вуза.

Ее преимуществом, по словам руководителя лаборатории “ФабЛаб” Владимира Овчаренко, является то, что разработка не привязана к западным облачным сервисам. Плата управления и программное обеспечение является оригинальным. ПО позволяет централизованно управлять системой допуска. В момент выдачи электронного ключа, он кодируется для доступа в определённые помещения в заданном диапазоне дат.

Еще одним достоинством разработки крымчан является ее низкое энергопотребление – около 50 микроампер в режиме сна, но разработчики обещают снизить этот показатель.

Наука и техника,Владимир Овчаренко,
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