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39 минут назад

В Роскосмосе сообщили, что поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в марте

ТК «Звезда»иещё 8

В Роскосмосе сообщили о завершении подготовки пилотируемого корабля «Союз МС-22» с поврежденным в декабре прошлого года радиатором к возвращению на Землю. Также стала известна дата - приземление корабля ожидают в марте 2023 года.

Названы сроки возвращения на Землю поврежденного «Союза МС-22»
Фото: roscosmos.ruroscosmos.ru

«Корабль "Союз МС-22" вернется домой в марте 2023 года», - следует из сообщения в Telegram-канале госкорпорации.

При этом борт вернется без космонавтов. Ключевой задачей «Союза» является доставка на Землю грузов и научного оборудования. Подготовкой корабля к отправке, которая завершилась вчера, занимались Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

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Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно о повреждении внешней обшивки корабля. На «Союзе МС-22» сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Причинить вред целостности корабля могли микрометеорит или космический мусор.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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