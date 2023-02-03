Названы сроки возвращения на Землю поврежденного «Союза МС-22»

В Роскосмосе сообщили о завершении подготовки пилотируемого корабля «Союз МС-22» с поврежденным в декабре прошлого года радиатором к возвращению на Землю. Также стала известна дата - приземление корабля ожидают в марте 2023 года.

Фото: roscosmos.ru roscosmos.ru

«Корабль "Союз МС-22" вернется домой в марте 2023 года», - следует из сообщения в Telegram-канале госкорпорации.

При этом борт вернется без космонавтов. Ключевой задачей «Союза» является доставка на Землю грузов и научного оборудования. Подготовкой корабля к отправке, которая завершилась вчера, занимались Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.