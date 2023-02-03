Лицо жившего 9500 лет назад мужчины воссоздали с помощью 3D-сканирования

Ученые воссоздали лицо человека, жившего на Ближнем Востоке 9500 лет назад. Для этого они провели 3D-сканирование его черепа, сообщает The Mirror.

Фото: Pen News/Cicero Moraes Pen News/Cicero Moraes

Череп принадлежал мужчине, который умер в возрасте примерно 40 лет. Останки нашли неподалеку от города Иерихон. Надеясь сохранить черты лица умершего, его современники покрыли череп гипсом, а вместо глаз вставили раковины. По словам специалистов, это была первая реконструкция лица в мире.

Современные ученые создали цифровую модель черепа внутри гипсового слепка. Затем они провели серию статистических прогнозов, чтобы воссоздать возможную форму носа, губ и ушей.

На завершающем этапе на модели изобразили волосы и ресницы, а также дефекты кожи, связанные с возрастом и климатом региона. Ученые отметили, что им вряд ли удалось добиться 100% точности, но, по их словам, «ожидаемый уровень точности довольно высок».

Череп был обнаружен археологом Кэтлин Кеньон в 1953 году вместе с останками еще шестерых людей. По словам археологов, при жизни этот человек был весьма почитаемой фигурой, хотя сейчас невозможно получить какую-либо информацию о его личности. Состояние останков показало, что в младенчестве его голову туго бинтовали, что изменило форму головы. На носу сохранились следы зажившего перелома, а зубы были почти полностью поражены абсцессами.