В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
17 минут назад

Лицо жившего 9500 лет назад мужчины воссоздали с помощью 3D-сканирования

Мир24

Ученые воссоздали лицо человека, жившего на Ближнем Востоке 9500 лет назад. Для этого они провели 3D-сканирование его черепа, сообщает The Mirror.

Лицо жившего 9500 лет назад мужчины воссоздали с помощью 3D-сканирования
Фото: Pen News/Cicero MoraesPen News/Cicero Moraes

Череп принадлежал мужчине, который умер в возрасте примерно 40 лет. Останки нашли неподалеку от города Иерихон. Надеясь сохранить черты лица умершего, его современники покрыли череп гипсом, а вместо глаз вставили раковины. По словам специалистов, это была первая реконструкция лица в мире.

Современные ученые создали цифровую модель черепа внутри гипсового слепка. Затем они провели серию статистических прогнозов, чтобы воссоздать возможную форму носа, губ и ушей.

На завершающем этапе на модели изобразили волосы и ресницы, а также дефекты кожи, связанные с возрастом и климатом региона. Ученые отметили, что им вряд ли удалось добиться 100% точности, но, по их словам, «ожидаемый уровень точности довольно высок».

Череп был обнаружен археологом Кэтлин Кеньон в 1953 году вместе с останками еще шестерых людей. По словам археологов, при жизни этот человек был весьма почитаемой фигурой, хотя сейчас невозможно получить какую-либо информацию о его личности. Состояние останков показало, что в младенчестве его голову туго бинтовали, что изменило форму головы. На носу сохранились следы зажившего перелома, а зубы были почти полностью поражены абсцессами.

Ранее российские ученые воссоздали портрет мальчика-неандертальца. Его череп обнаружили в пещере Тешик-Таш (Узбекистан) в 1938 году.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители