Границы стран исчезли с карт сервиса «Авиасейлс»

Сервис по бронированию авиабилетов «Авиасейлс» перестал показывать границы стран, теперь на картах можно увидеть только их названия. Об этом пишет РИА Новости.
Границы исчезли во вкладке «Карта цен» на сайте «Авиасейлс».
При этом в пресс-службе сервиса пояснили, что пользуются услугами сторонней картографической компании и не имеют отношения к таким изменениям.
«Специализация сервиса «Авиасейлс» - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом», - заявили в компании.
В июне 2022 года границы стран пропали и на картах сервиса «Яндекс.Карты». В компании подчеркнули, что было принято решение сосредоточиться на физико-географическом изображении, с акцентом на объектах природы. В октябре того же года в сервисе «Яндекс.Карты» перестали отображаться границы регионов и нескольких городов России.