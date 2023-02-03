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25 минут назад

Границы стран исчезли с карт сервиса «Авиасейлс»

Алиса Селезнёва

Сервис по бронированию авиабилетов «Авиасейлс» перестал показывать границы стран, теперь на картах можно увидеть только их названия. Об этом пишет РИА Новости.

Границы стран исчезли с карт сервиса «Авиасейлс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Границы исчезли во вкладке «Карта цен» на сайте «Авиасейлс».

При этом в пресс-службе сервиса пояснили, что пользуются услугами сторонней картографической компании и не имеют отношения к таким изменениям.

«Специализация сервиса «Авиасейлс» - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом», - заявили в компании.

В июне 2022 года границы стран пропали и на картах сервиса «Яндекс.Карты». В компании подчеркнули, что было принято решение сосредоточиться на физико-географическом изображении, с акцентом на объектах природы. В октябре того же года в сервисе «Яндекс.Карты» перестали отображаться границы регионов и нескольких городов России.

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