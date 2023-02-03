Границы стран исчезли с карт сервиса «Авиасейлс»

Сервис по бронированию авиабилетов «Авиасейлс» перестал показывать границы стран, теперь на картах можно увидеть только их названия. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в пресс-службе сервиса пояснили, что пользуются услугами сторонней картографической компании и не имеют отношения к таким изменениям.

В июне 2022 года границы стран пропали и на картах сервиса «Яндекс.Карты». В компании подчеркнули, что было принято решение сосредоточиться на физико-географическом изображении, с акцентом на объектах природы. В октябре того же года в сервисе «Яндекс.Карты» перестали отображаться границы регионов и нескольких городов России.