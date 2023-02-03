Британские химики нашли "новый лед"

Химики из университетского колледжа Лондона во время эксперимента обнаружили новое агрегатное состояние воды — лед, состоящий из перемешанных молекул. Он вполне может существовать на других планетах нашей солнечной системы и за ее пределами.

Фото: Cristoph Saltzmann Cristoph Saltzmann

Изначально автор научной работы, профессор Кристоф Сальцманн, и его коллеги хотели изучить микроскопические кристаллы льда. Для этого ученые раздробили обычный лед, охладили его до -195 градусов Цельсия при помощи жидкого азота и поместили в контейнер со стальными подшипниками. Специальная машина затем потрясла контейнер на высокой скорости, чтобы раздробить фрагменты льда еще сильнее. Результатом эксперимента стал аморфный материал, обладающий плотностью жидкой воды, но свойствами замерзшей — т.н. аморфный лед средней плотности.