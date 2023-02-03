«Билайн» открыл предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy

Пресс-служба мобильного оператора «Билайн» сообщила об открытии предзаказа на новые флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S23. Начало продаж ожидается в середине текущего месяца, передает агентство «Прайм»

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Напомним, что в минувшую среду компания продемонстрировала в ходе своей презентации

новые гаджеты и девайсы. Фирмой были представлены смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, а также ноутбуки Galaxy Book 3.

Об открытии предзаказа на новые модели ретейлером «М.Видео-Эльдорадо» стало известно сразу после презентации Samsung. Запустить продажи компания планирует после первой половины февраля.

Об открытии предзаказов проинформировала и

компания Inventive Retail Group, управляющая розничными сетями Samsung, re:Store, «Мир кубиков» и другими магазинами. Продажи должны запустить после 20-го числа текущего месяца.

В «Билайне» сообщили, что после оформления предзаказа клиенты мобильного оператора получат до 10 тысяч бонусных рублей на услуги связи. Стоимость новой линейку Samsung Galaxy в данной сети стартует от 69 990 рублей за базовую версию S23.

О приостановке компанией Samsung поставок на территорию РФ стало известно весной прошлого года. Данный шаг был сделан из-за ситуации вокруг Украины.