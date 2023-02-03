Ученые восстановили внешность жившего 10 тыс. лет назад человека

Иерихонский череп — один из семи артефактов, найденных английским археологом Кэтлин Кеньон в 1953 году. Он сохранился благодаря тому, что после смерти своего владельца череп был покрыт частично покрыт гипсом, а его глазницы прикрыты ракушками. В 2016 году ученые уже пытались реконструировать его облик, но, по словам бразильского эксперта по компьютерной графике Цицерона Мораеса, его рендер опирался на статистические данные. Мораес и его коллеги смоделировали виртуальное окружение и восстановили черты лица методом анатомической деформации, который подстраивает томографическое строение живого человека под данные черепа.