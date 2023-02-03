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1 час назад

Ученые восстановили внешность человека, жившего почти 10 000 лет назад

Мария Иванова

Бразильские исследователи восстановили внешность т.н. «иерихонского черепа»: черепа 40-летнего мужчины, погибшего почти 10 000 лет назад в Иерихоне на территории современной Палестины.

Ученые восстановили внешность жившего 10 тыс. лет назад человека
Фото: Cicero MoraesCicero Moraes

Иерихонский череп — один из семи артефактов, найденных английским археологом Кэтлин Кеньон в 1953 году. Он сохранился благодаря тому, что после смерти своего владельца череп был покрыт частично покрыт гипсом, а его глазницы прикрыты ракушками. В 2016 году ученые уже пытались реконструировать его облик, но, по словам бразильского эксперта по компьютерной графике Цицерона Мораеса, его рендер опирался на статистические данные. Мораес и его коллеги смоделировали виртуальное окружение и восстановили черты лица методом анатомической деформации, который подстраивает томографическое строение живого человека под данные черепа.

Согласно Британскому музею, где хранится артефакт, владелец иерихонского черепа погиб с гнилыми, сломанными зубами и абсцессами, которые наверняка причиняли ему боль. Он также восстановился после перелома носа, и форма его голова была перманентно изменена повязками в раннем детстве.

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