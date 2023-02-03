В Китае обнаружено 10 тысяч древних текстов на бамбуке

Исследовательская миссия Института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань обнаружила на юго-западе Китая более 10 000 надписей, выполненных около 2000 лет назад на традиционных бамбуковых дощечках.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", обнаруженная коллекция древних текстов является одной из крупнейших в своем роде. Найденные артефакты датируются периодом правления династии Хань (202 год до нашей эры - 220 год нашей эры). Иными словами, тексты были выполнены около 2000 лет назад.

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Всего обнаружено более 10 000 "бамбуковых надписей". Среди оказалось около 1300 так называемых письменных знаков и 837 оттисков печатей. Большинство последних относится к тому еще более узкому историческому периоду, когда древним китайским государством правила династия Западная Хань (202 год до нашей эры - 25 год нашей эры).

Найденные оттиски и тексты лишь подтверждают гипотезу о том, что указанная династия удерживала административную власть над регионом Юньнань. А это, по мнению местных археологов, служит важным вещественным доказательством формирования и развития единого многонационального Китая.

Примечательно, что большинство обнаруженных оттисков представляют собой отпечатки официальных печатей с китайскими иероглифами, на которых имеются исторические названия 20 из 24 округов, существовавших на территории древнего региона Юньнань. Это важная информация, так как история данного региона изучена недостаточно полно.

Согласно историческим документам, например, династия Хань правила регионом Юньнань еще в 109 году до нашей эры. Считается, что с тех пор древнее Юньнаньское царство и стало частью многонационального Китая. Из сообщения исследовательской миссии также следует, что артефакты были обнаружены в районе Хэбосуо города Куньмин, столицы провинции Юньнань.

Этот город был важнейшим административным центром и две тысячи лет назад, при правлении династии Хань. Однако ни он, ни Хэбосуо не были столицей Юньнаньского царства. Эту столицу в настоящее время археологи все еще пытаются обнаружить. Есть предположение, что она располагалась недалеко от городища Хэбосуо.