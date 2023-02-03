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53 минуты назад

Россияне массово скупают подделки смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra

Газета.Ru

Россияне массово скупают реплики флагманской модели Samsung Galaxy S23 Ultra на маркетплейсе AliExpress. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Россияне массово скупают подделки смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Официально новинку представили 1 февраля, но спустя всего пару дней на AliExpress уже можно найти огромное количество дешевых подделок S23 Ultra за 6-8 тыс. руб.

По дизайну они напоминают оригинал, но обладают куда более скромными характеристиками. Некоторые из них стали бестселлерами платформы, а особый интерес к ним проявляют именно покупатели из России — каждый третий отзыв к репликам был написан россиянами. При этом некоторые комментаторы называют подделку "хорошим подарком" и ставят покупке пять звезд. Другие же возмущены тем, что продавцы часто хитрят, указывая в описании не те характеристики, которыми по факту обладает устройство.

Кроме того, иногда эти гаджеты медленно работают и зависают. Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked 2023 1 февраля. Компания показала новую серию флагманских смартфонов Galaxy S23, а также целых пять версий ультрабуков Galaxy Book 3.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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