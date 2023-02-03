Россияне массово скупают подделки смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra

По дизайну они напоминают оригинал, но обладают куда более скромными характеристиками. Некоторые из них стали бестселлерами платформы, а особый интерес к ним проявляют именно покупатели из России — каждый третий отзыв к репликам был написан россиянами. При этом некоторые комментаторы называют подделку "хорошим подарком" и ставят покупке пять звезд. Другие же возмущены тем, что продавцы часто хитрят, указывая в описании не те характеристики, которыми по факту обладает устройство.