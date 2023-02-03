Huawei устанавливает 5G-оборудование на рыбацкие суда

Huawei только что объявила о новом проекте, в котором использует свой опыт в области телекоммуникаций.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Компания будет устанавливать сетевое оборудование 5G на рыбацкие лодки, чтобы обеспечить лучшую связь для людей, работающих в море. Huawei работала над этим проектом совместно с China Unicom. Он называется «цифровая лодка» и уже получил премию GSMA 2023 года в номинации «вызов производительности 5G».

Технология повысит безопасность рыболовецких судов, позволяя им сообщать о своем местоположении и получать в режиме реального времени информацию о потенциальных опасностях для корабля и экипажа.

Сеть 5G будет работать на базе инновационного сетевого решения Huawei морского класса, которое было специально разработано для суровых условий открытого океана. Это решение обеспечит стабильность и безопасность сети даже в условиях шторма и поможет рыболовецким судам работать с максимальной эффективностью.