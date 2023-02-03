В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
53 минуты назад

Huawei устанавливает 5G-оборудование на рыбацкие суда для лучшей связи в море

ITZine.ru

Huawei только что объявила о новом проекте, в котором использует свой опыт в области телекоммуникаций.

Huawei устанавливает 5G-оборудование на рыбацкие суда
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Компания будет устанавливать сетевое оборудование 5G на рыбацкие лодки, чтобы обеспечить лучшую связь для людей, работающих в море. Huawei работала над этим проектом совместно с China Unicom. Он называется «цифровая лодка» и уже получил премию GSMA 2023 года в номинации «вызов производительности 5G».

Технология повысит безопасность рыболовецких судов, позволяя им сообщать о своем местоположении и получать в режиме реального времени информацию о потенциальных опасностях для корабля и экипажа.

Сеть 5G будет работать на базе инновационного сетевого решения Huawei морского класса, которое было специально разработано для суровых условий открытого океана. Это решение обеспечит стабильность и безопасность сети даже в условиях шторма и поможет рыболовецким судам работать с максимальной эффективностью.

В заключение следует отметить, что установка компанией Huawei технологии 5G на рыболовецких судах — это важный шаг вперед для отрасли и наглядная демонстрация приверженности компании инновациям и устойчивому развитию. Этот проект способен преобразовать рыболовную отрасль и стать примером для других отраслей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители