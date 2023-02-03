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7 минут назад

Обнаружено 20 остатков сверхновых звезд с ультрафиолетовым излучением

Lenta.ru

Канадские астрономы из Университета Калгари обнаружили 20 остатков сверхновых звезд, испускающих ультрафиолетовое излучение. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Обнаружено 20 остатков сверхновых звезд с ультрафиолетовым излучением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зафиксировать новые объекты, располагающиеся в галактике Андромеды, удалось благодаря спутнику AstroSat. Остатки сверхновых — это расширяющиеся туманности, содержащие выброшенный после взрыва звезды материал. Изучение этих структур важно для ученых потому, что они играют ключевую роль в эволюции галактик за счет распределения тяжелых элементов, а также энергии, необходимой для нагрева межзвездного пространства. Кроме того, остатки сверхновых способны ускорять космические лучи.

На данный момент специалисты обнаружили много внегалактических объектов с ультрафиолетовым излучением. Однако это достаточно сложно сделать, поскольку наша собственная галактика Млечный Путь поглощает этот спектр. При этом до сих пор не существует ни одного каталога остатков сверхновых в ультрафиолетовом диапазоне.

В будущем предлагается провести дополнительные спектроскопические наблюдения, чтобы подтвердить линейный характер ультрафиолетового излучения новых объектов. Тем не менее, астрономы отмечают, что это будет сложно выполнить, поскольку в галактике Андромеды достаточно много объектов сконцентрировано в тех областях, где находятся остатки сверхновых.

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