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47 минут назад

9To5Mac: Apple уже два месяца не закупает дисплеи для iPhone 14 Plus из-за низких продаж

Газета.Ru

iPhone 14 Plus настолько плохо продается, что Apple уже как минимум два месяца (декабрь 2022 года и январь 2023 года, – прим. ред.) не закупает дисплеи для производства модели. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на инсайдера из компании Digital Supply Chain Consultants Росса Янга.

9To5Mac: Apple уже два месяца не закупает дисплеи для iPhone 14 Plus из-за низких продаж
Фото: Apple/YouTubeApple/YouTube

По данным Росса, в 14-й серии iPhone лучше всего продаются модели Pro и Pro Max.

В декабре прошлого года на долю экранов для этих устройств пришлось 75% закупленных деталей, а в январе – 80%. Соответственно, 25% и 20% пришлись на базовый iPhone 14.

Росс считает, что в феврале Apple возобновит закупку экранов для iPhone 14 Plus, однако на долю модели придется не более 5% деталей. В 9To5Mac отметили, что, несмотря на удручающие продажи iPhone 14 Plus, в 2023 году, судя по слухам, Apple не намерена отказываться от выпуска iPhone 15 Plus. Для стимуляции спроса на базовую модель с увеличенным экраном Apple намерена поднять цену на iPhone 15 Pro.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что любимым смартфоном москвичей является iPhone.

Наука и техника,Apple,
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