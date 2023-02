9To5Mac: Apple уже два месяца не закупает дисплеи для iPhone 14 Plus из-за низких продаж

iPhone 14 Plus настолько плохо продается, что Apple уже как минимум два месяца (декабрь 2022 года и январь 2023 года, – прим. ред.) не закупает дисплеи для производства модели. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на инсайдера из компании Digital Supply Chain Consultants Росса Янга.

Росс считает, что в феврале Apple возобновит закупку экранов для iPhone 14 Plus, однако на долю модели придется не более 5% деталей. В 9To5Mac отметили, что, несмотря на удручающие продажи iPhone 14 Plus, в 2023 году, судя по слухам, Apple не намерена отказываться от выпуска iPhone 15 Plus. Для стимуляции спроса на базовую модель с увеличенным экраном Apple намерена поднять цену на iPhone 15 Pro.