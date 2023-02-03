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57 минут назад

Началось создание наземного комплекса для спутниковой группировки связи проекта "Сфера"

ComNews.ru

Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") приступила к созданию наземного комплекса для новой космической системы связи "Экспресс-РВ", входящей в федеральный проект "Сфера".

Началось создание наземного комплекса для спутниковой группировки связи проекта "Сфера"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты предприятия разрабатывают технический проект и конструкторскую документацию на наземный комплекс, который будет включать центральные станции, абонентские терминалы и другое оборудование. Его назначение — обеспечить доступ абонентов космической системы "Экспресс-РВ" к сетям связи общего пользования, включая интернет.

Космическая система "Экспресс-РВ" будет включать четыре одноименных космических аппарата на высокоэллиптической орбите, создаваемых в ИСС и предназначенных для организации услуг фиксированной и подвижной связи. Они будут оснащены оборудованием для работы в С-, Ku- и L-диапазонах частот и обладать 10-летним гарантированным сроком активного существования.

Орбитальная группировка системы "Экспресс-РВ" обеспечит предоставление услуг связи, включая широкополосный доступ в интернет, на всей территории России и акватории Северного Ледовитого океана.

Запуск первого космического аппарата "Экспресс-РВ" планируется в октябре 2025 года, развертывание полной орбитальной группировки — в 2026 году.

Федеральный проект "Сфера" включает пять спутниковых группировок связи и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.

Наука и техника,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
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