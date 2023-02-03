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9 минут назад

«Роскосмос» рассказал о подготовке «Протона-М» к старту

Lenta.ru

Тяжелую ракету-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» доставили на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур. О подготовке ракеты к старту рассказала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Роскосмос» рассказал о подготовке «Протона-М» к старту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ракету с разгонным блоком ДМ-03 и спутником гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» готовят к старту. Пуск состоится 5 февраля в 12:12 мск.

В январе «Роскосмос» сообщил, что на Байконуре завершили заправку компонентами ракетного топлива разгонного блока ДМ-03, который выведет «Электро-Л» на околоземную орбиту.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко рассказал, что «Роскосмос» планирует в 2023 году вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.

В том же месяце стало известно, что четвертый спутник гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» прошел испытания в тепловакуумной камере.

Наука и техника,Валерий Заичко,Роскосмос,
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