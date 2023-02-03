В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
10 минут назад

Астрономы приблизились к пониманию того, как образовался Меркурий

AstroNews

Моделирование формирования Солнечной системы было в значительной степени успешным. Оно способно воспроизводить положения всех крупных планет вместе с их орбитальными параметрами. Но при текущем моделировании крайне сложно правильно определить массы четырех планет земной группы, особенно Меркурия. Новое исследование предполагает, что нам нужно уделять больше внимания планетам-гигантам, чтобы понять эволюцию планет поменьше.

Астрономы приблизились к пониманию того, как образовался Меркурий
Фото: AstroNewsAstroNews

Из всех каменистых планет внутренней части Солнечной системы Меркурий – самая странная. Меркурий не только обладает наименьшей массой, но и имеет очень большое ядро относительно своего размера. Это представляет серьезную проблему для моделирования формирования планет, потому что трудно построить такое большое ядро, не вырастив вместе с ним крупную планету.

Видео дня

Команда астрономов недавно исследовала несколько возможных объяснений странных свойств Меркурия, выполнив моделирование формирования Солнечной системы.

На заре существования Солнечной системы вместо аккуратного ряда планет у нас был протопланетный диск, состоящий из газа и пыли. В этот диск были встроены десятки планетезималей, которые в конечном итоге столкнулись, слились и превратились в планеты.

Астрономы полагают, что на внутреннем краю протопланетного диска, вероятно, относительно не хватало материала. Кроме того, в той молодой системе планеты-гиганты не появлялись на своих современных орбитах. Вместо этого они мигрировали с того места, где они первоначально сформировались, на свои нынешние позиции. Когда эти планеты-гиганты двигались, они дестабилизировали внутренний диск, потенциально удаляя еще больше материала.

Объединив эти идеи, астрономы смогли построить историю формирования Меркурия. Первоначально внутренний протопланетный диск содержал много планетезималей, но по мере того, как планеты-гиганты перемещались и мигрировали, они уносили с собой много материала, из которого строились планеты. Оставшиеся планетезимали сталкивались друг с другом, и в результате этих столкновений большое количество тяжелых металлов было выброшено на самую внутреннюю планету, создав большое ядро Меркурия.

Модели отразили размер ядра Меркурия, однако не смогли правильно определить общую массу планеты. В результате моделирования обычно получался Меркурий, который был в два-четыре раза массивнее, чем он есть на самом деле.

Остается открытым вопрос о том, как появился Меркурий. Астрономы подозревают, что нам нужно более тщательно изучить химические свойства протопланетного диска.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители