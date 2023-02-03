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13 минут назад

Немецкий инженер представил самокат, на котором надо ездить лежа на животе

Газета.Ru

Инженер-дизайнер Андреа Моцеллин из Мюнхена разработал новое транспортное средство, которое получило название Exo-Line. Об этом сообщает портал New Atlas.

Внешне устройство похоже на необычный самокат, при этом Моцеллин презентует его как "носимый транспорт". Для езды на Exo-Line нужно лечь на него животом, упереться ногами в заднюю платформу с одним колесом, а руками схватиться за ручки у двух передних колес.

По задумке автора, такая концепция передвижения позволяет "воссоединиться" с самокатом и получить незабываемый опыт поездки. По прибытии в место назначение Exo-Line можно сложить и носить на спине как рюкзак.

Инженер не раскрыл дополнительные подробности о своем транспортном средстве, скрыв и максимальную скорость, и дальность хода, и даже приблизительную стоимость новинки. Однако уже сейчас можно посмотреть видео, на котором Моцеллин катается на прототипе Exo-Line.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как дизайнер представил наушники AirPods Max в стиле обуви Crocs.

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