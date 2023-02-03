Android-смартфоны «научатся» быть веб-камерами для компьютера

Ранее Apple разрешила использовать iPhone в качестве веб-камеры или микрофона. По словам инсайдера Mishaal Rahman, такая функция появится и в Android-устройствах.
Как отметил Mishaal, использование телефона в качестве веб-камеры стало очень популярным во время пандемии, но для этого обычно приходилось устанавливать стороннее приложение. Теперь же Google добавляет поддержку такой опции в саму операционную систему.
Подключить смартфон к компьютеру нужно будет через USB. После этого он начнёт функционировать как вебка благодаря встроенному сервису DeviceAsWebcam. Вероятно, опция станет доступна широко с выходом Android 14.