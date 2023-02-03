Найдены древнейшие следы охоты человека на слонов

Ученые нашли наиболее ранние свидетельства охоты человека на слонов. Но охотниками оказались не Homo sapiens, а наши вымершие родичи – неандертальцы, сообщает Heritage Daily.

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Прямобивневые лесные слоны (Palaeoloxodon antiquus) жили 800-100 тысяч лет назад и являлись самыми крупными наземными животными своего времени. Они достигали четырех метров в высоту и 13 тонн веса. Животные превосходили по размерам не только современных африканских и индийских слонов, но даже шерстистых мамонтов.

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В 1980-х годах под Лейпцигом (Германия) ученые нашли неандертальскую стоянку среднего палеолита. Во время раскопок была обнаружена глубокая яма с останками 70 прямобивневых слонов. Кости сохранились в отложениях возрастом около 125 тысяч лет.

Ученые долго не могли определить, охотились ли древние люди на слонов специально или просто собирали туши. Новое исследование помогло найти ответ на этот вопрос.

Группа экспертов из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце, Центра археологии имени Лейбница и Лейденского университета в Нидерландах проанализировала останки и пришла к выводу, что животные умерли не естественной смертью. Кости принадлежали исключительно взрослым особям, преимущественно самцам. Кроме того, на их костях заметили четкие и необычные повреждения, свидетельствующие о применении оружия.

Результаты исследования показали, что в районе современной Германии не менее 2000 лет подряд велась охота на мегафауну.

«Это первое четкое свидетельство охоты на слонов в эволюции человека», – отметил профессор Уил Роброкс из Лейденского университета.

Древние люди охотились на самцов слонов, поскольку они, как и их современные сородичи, держались поодаль от стада и их было легче окружить. Кроме того, самцы были значительно крупнее и обеспечивали племя большими запасами мяса и жира. Так, одна особь весом в 10 тонн (не самая крупная из найденных) могла снабдить 2500 неандертальцев рационом в 4000 килокалорий.

Ученые пришли к выводу, что неандертальцы собирались для охоты большими и хорошо организованными группами. Добыча такого крупного животного и последующая обработка мяса и шкуры требовала тесного сотрудничества между всеми участниками. Это открытие изменило представления исследователей о социальном поведении древних гоминидов – считалось, что они держались маленькими общинами не более 25 человек.