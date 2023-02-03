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51 минуту назад

Ученые установили, что пьянство связано с изменениями микробиома кишечника

Газета.Ru

Новое исследование ученых из Ирландского национального университета в Корке показало, что у молодых людей, употребляющих алкоголь, наблюдаются изменения в микробиоме кишечника. Эти изменения были связаны с плохой способностью распознавать эмоции и большим желанием употреблять алкоголь.

Ученые установили, что пьянство связано с изменениями микробиома кишечника
Фото: DepositphotosDepositphotos

Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine. В исследовании принял участие 71 человек. Добровольцы сообщили о своем уровне употребления алкоголя и прошли нейропсихологическое обследование. Они также в течение трех месяцев сообщали о своей диете и периодически сдавали на анализ кал.

Как оказалось, пьянство было связано с явными изменениями микробиома и трудностями эмоционального распознавания. Состав микробиома показал связь с социальным познанием и импульсивностью. Это подтверждает растущие доказательства того, что микробиом кишечника играет ключевую роль в поведении людей.

"Эти результаты способны помочь в разработке новых диет, направленных на коррекцию связанных с употреблением алкоголя изменений микробиоты и когнитивных изменений у молодых пьющих людей. Микробиом кишечника регулирует социальное и эмоциональное познание, поэтому важно вовремя предотвратить изменения в его составе", – отметили ученые.

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