Ученые установили, что пьянство связано с изменениями микробиома кишечника

Новое исследование ученых из Ирландского национального университета в Корке показало, что у молодых людей, употребляющих алкоголь, наблюдаются изменения в микробиоме кишечника. Эти изменения были связаны с плохой способностью распознавать эмоции и большим желанием употреблять алкоголь.

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Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine. В исследовании принял участие 71 человек. Добровольцы сообщили о своем уровне употребления алкоголя и прошли нейропсихологическое обследование. Они также в течение трех месяцев сообщали о своей диете и периодически сдавали на анализ кал.

Как оказалось, пьянство было связано с явными изменениями микробиома и трудностями эмоционального распознавания. Состав микробиома показал связь с социальным познанием и импульсивностью. Это подтверждает растущие доказательства того, что микробиом кишечника играет ключевую роль в поведении людей.