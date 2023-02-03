В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
35 минут назад

Названа самая популярная версия Windows

Lenta.ru

Windows 10 назвали самой популярной операционной системой от Microsoft. Об этом сообщается в отчете агентства Statcounter.

Названа самая популярная версия Windows
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из материала следует, что доля вышедшей в 2015 году Windows 10 в январе 2023 года составила почти 69 процентов. На второй позиции расположилась актуальная ОС Windows 11 — 18 процентов, на третьей — Windows 7, которая получила долю 10 процентов.

Уточняется, что за месяц доля Windows 10 выросла почти на один процент. Это связывают с тем, что на популярную версию операционной системы переходят потребители, ранее пользовавшиеся Windows 7, 8 и другими ОС от Microsoft. В России Windows 10 также является самой популярной ОС, она имеет долю 66 процентов. На второй и третьей позициях разместили Windows 7 и 11 — 17 и 7 процентов соответственно.

Также в Statcounter рассказали, что продукты Windows являются самыми популярными ОС на рынке — ими пользуются 74 процента владельцев компьютеров. На второй позиции оказалась macOS от Apple, которая получила долю 15 процентов.

Ранее журналисты издания Windows Latest сообщили, что пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Microsoft. Оказалось, что с помощью баннеров, которые нельзя закрыть, компания пыталась мотивировать потребителей перейти на новую версию ОС.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители