Названа самая популярная версия Windows

Windows 10 назвали самой популярной операционной системой от Microsoft. Об этом сообщается в отчете агентства Statcounter.

Из материала следует, что доля вышедшей в 2015 году Windows 10 в январе 2023 года составила почти 69 процентов. На второй позиции расположилась актуальная ОС Windows 11 — 18 процентов, на третьей — Windows 7, которая получила долю 10 процентов.

Уточняется, что за месяц доля Windows 10 выросла почти на один процент. Это связывают с тем, что на популярную версию операционной системы переходят потребители, ранее пользовавшиеся Windows 7, 8 и другими ОС от Microsoft. В России Windows 10 также является самой популярной ОС, она имеет долю 66 процентов. На второй и третьей позициях разместили Windows 7 и 11 — 17 и 7 процентов соответственно.

Также в Statcounter рассказали, что продукты Windows являются самыми популярными ОС на рынке — ими пользуются 74 процента владельцев компьютеров. На второй позиции оказалась macOS от Apple, которая получила долю 15 процентов.