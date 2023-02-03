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19 минут назад

Ученые раскрыли пять секретов красоты латиноамериканок

Вечерняя Москва

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что латиноамериканцы стареют медленнее и живут дольше представителей других этнических групп. Эксперты узнали пять секретов красоты, которые применяют представители этой нации.

Ученые раскрыли пять секретов красоты латиноамериканок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кокосовое масло есть в доме почти у каждой латиноамериканской хозяйки. Его часто используют для приготовления пищи, а также для ухода за лицом и волосами.

Касторовое масло латиноамериканки используют для ухода за бровями и ресницами. Они регулярно наносят касторовое масло на волоски чистой кисточкой от туши.

Из куркумы и воды получается отличная маска для жирной кожи.

Латиноамериканские женщины регулярно употребляют имбирь в пищу, потому что знают, что он улучшает кровообращение, способствует потоотделению и выводит из организма токсины.

Также часто латиноамериканки делают маски для лица на основе папайи. Такие маски бережно отшелушивают мертвые клетки кожи и способствуют процессу регенерации кожи, передает издание «Профиль».

Ранее «Мисс Вселенная — 2022» Р’Бонни Габриэль рассказала, что перед участием в финале конкурса не мыла голову две недели.

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