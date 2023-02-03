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54 минуты назад

Иран разработал программу по выводу спутников на геостационарную орбиту

ТАСС

Иран разработал программу развития космических сил, которая предусматривает увеличение массы запускаемых на околоземную орбиту спутников до 4 тонн и обеспечение возможности вывода их на геостационарную орбиту. Об этом заявил в пятницу официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни.

Иран разработал программу по выводу спутников на геостационарную орбиту
Фото: соцсетисоцсети

"В прошлом министерство обороны вывело на орбиту в разное время четыре спутника, - цитирует его агентство Fars. - Но в основном это были аппараты массой до 50 кг, которые выводились на высоту 250-450 км. Наши потребности ныне диктуют необходимость запускать на околоземную орбиту спутники массой от 100 кг до 4 тонн и выводить их на орбиту высотой до 36 тыс. км (геостационарная орбита)".

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"Планируется, что через четыре года МО Ирана будет располагать всем необходимым спектром спутников, ракет-носителей, космодромов и орбитальных станций. В области совершенствования ракет-носителей мы работаем над модернизацией изделий типа "Симург" и "Зуль-Джана", результаты чего будут обнародованы в скором времени", - добавил он.

"В нынешнем году (по иранскому календарю начался 21 марта 2022 года - прим. ТАСС) успешно испытан космический аппарат "Саман", разработанный Институтом космических исследований и предназначенный для перемещения спутников с одной орбиты на другую, - отметил Хосейни. - Мы намерены добиться возможности запускать до 10 спутников одновременно. Поэтому принято решение о создании нового космодрома в районе Чабахар на юго-востоке страны, помимо имеющегося в провинции Семнан. Ведется проектирование новой ракеты-носителя "Соруш", которая должна обеспечить выведение спутников на геостационарную орбиту и первый запуск которой планируется на 2025-2027 годы".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение за и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите.

Наука и техника,Космический центр "Южный",ООН,
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