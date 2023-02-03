Иран разработал программу по выводу спутников на геостационарную орбиту

"В прошлом министерство обороны вывело на орбиту в разное время четыре спутника, - цитирует его агентство Fars. - Но в основном это были аппараты массой до 50 кг, которые выводились на высоту 250-450 км. Наши потребности ныне диктуют необходимость запускать на околоземную орбиту спутники массой от 100 кг до 4 тонн и выводить их на орбиту высотой до 36 тыс. км (геостационарная орбита)".