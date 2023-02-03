Названа главная опасность нейросети ChatGPT

Опасность ставшего популярным ChatGPT в безальтернативном ответе, убежден генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что чат-бот ChatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование финансового холдинга UBS Group. За два месяца число пользователей приложения достигло отметки в 100 миллионов, а 13 миллионов ежедневно пользуются приложением.

«Самое опасное кроется в возможностях этого продукта. Используя искусственный интеллект, чат комбинирует информацию по заданному запросу. По сути, это замена поискового запроса и, так скажем, безальтернативный вариант ответа», — отметил Щельцин.

Эксперт добавил, что у чата есть возможность генерировать на один и тот же запрос разные ответы, но они будут очень похожи.

«Вполне возможно, что пользователи, полагаясь на эти ответы в своих материалах и программах, будут вкладывать не до конца проверенную информацию. Это главная опасность», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что выпускник РГГУ защитил написанный нейросетью ChatGPT диплом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter. Согласно рассказу москвича, представившегося Александром, он решил воспользоваться нейросетью, чтобы совместить приятное с полезным — избавиться от научной работы и протестировать возможности новой нейросети.