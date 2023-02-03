В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
52 минуты назад

Голосовой помощник Алиса не дала покоя премьеру Киргизии

Lenta.ru

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обеспокоен отсутствием киргизского и казахского языков в голосовых помощниках Siri и Алиса. Об этом он заявил в ходе форума Digital Almaty, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Голосовой помощник Алиса не дала покоя премьеру Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне не дает покоя, почему Алиса и Siri не говорят на кыргызском и казахском языках», — сказал политик, признавшись, что часть его выступления на мероприятии была сгенерирована искусственным интеллектом.

Он также отметил, что языки, которые не попадут в цифровое пространство, ждет участь иных языков, что когда-то не попали в письменность.

Ранее начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал, что зарплату полицейских Казахстана привяжут к показателю KPI (ключевые показатели эффективности — прим. «Ленты.ру»).

Наука и техника,Акылбек Жапаров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители