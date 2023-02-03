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29 минут назад

Bloomberg: сотрудники Google выступили против массовых сокращений

ТАСС

Сотрудники американской технологической компании Google провели манифестации в знак протеста против массовых сокращений, потребовав также повышения зарплаты. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: сотрудники Google выступили против массовых сокращений
Фото: 

Акции прошли в минувшие двое суток в штаб-квартире компании в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) и у офисов Google в Нью-Йорке. Общее число демонстрантов, выступивших также в поддержку тысяч недавно уволенных сотрудников, не уточняется. Выступления были организованы профсоюзом Alphabet Workers Union, в который входят как субподрядчики, так и сотрудники Google.

Корпорация Alphabet, владеющая Google, заявила ранее о решении уволить 12 тыс. сотрудников. Сообщалось также о сокращении американским банком Goldman Sachs 3,2 тыс. рабочих мест и намерении корпорации Microsoft сократить в 2023 году примерно 10 тыс. сотрудников.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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