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24 минуты назад

Windows 11 до сих пор не удалось побить рекорд популярности Windows 10

Ferra.ruиещё 1

Агентство Statcounter представило отчёт с результатами изучения доли Microsoft среди операционных систем в мире.

Windows 11 до сих пор не удалось побить рекорд популярности Windows 10
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно отчёту, продукты Microsoft, семейство ОС Windows, остаются самыми востребованными — 74% всех компьютеров в мире работают на них. На втором месте Apple macOS — 15% компьютеров в мире приходится на эту ОС.

Причём самая популярная среди продуктов Microsoft — Windows 10. На неё приходится 69% всех компьютеров. Доля Windows 10 в России составляет 66% всех компьютеров.

На Windows 11 приходится 18% всех компьютеров в мире, на Windows 7 — 10%.

При этом аудитория Windows 10 в последнее время стала больше на 1%. Вероятно потому, что на неё перешли пользователи Windows 7, 8 и 8.1, которые не спешат обновляться до Windows 11.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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