Windows 11 до сих пор не удалось побить рекорд популярности Windows 10

Агентство Statcounter представило отчёт с результатами изучения доли Microsoft среди операционных систем в мире.

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Согласно отчёту, продукты Microsoft, семейство ОС Windows, остаются самыми востребованными — 74% всех компьютеров в мире работают на них. На втором месте Apple macOS — 15% компьютеров в мире приходится на эту ОС.

Причём самая популярная среди продуктов Microsoft — Windows 10. На неё приходится 69% всех компьютеров. Доля Windows 10 в России составляет 66% всех компьютеров.

На Windows 11 приходится 18% всех компьютеров в мире, на Windows 7 — 10%.