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46 минут назад

Компания OnePlus готовит к выходу вентилятор для охлаждения смартфонов

Газета.Ruиещё 1

Компания OnePlus готовит к выходу 27-ваттный кулер для смартфонов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Компания OnePlus готовит к выходу вентилятор для охлаждения смартфонов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что аксессуар под названием Back Clip будет представлен одновременно вместе с OnePlus Ace 2 — китайской версией глобального OnePlus 11R. Презентация обоих смартфонов состоится 7 февраля в Китае и Индии.

Охлаждающий аксессуар, который будет цепляться к смартфону, будет работать при мощности 27 Вт, что должно обеспечить отвод тепла и высокую производительность смартфонов OnePlus даже при интенсивной нагрузке.

При этом дизайн новинки не изменится относительно предшественника, который работал при мощности 18 Вт. Также неизвестным остается, будет ли OnePlus оснащать Back Clip встроенным аккумулятором, или для его подключения потребуется соединение со смартфоном и другими источниками питания.

Стоимость OnePlus Back Clip пока не раскрывается.

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