Мишустин: "РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета"

"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании форума Digital Almaty.