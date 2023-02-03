Мишустин: "РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о лидерских позициях России в Европе и мире по числу пользователей и доступности интернета.
"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании форума Digital Almaty.
Он подчеркнул, что у России есть видение того, как под влиянием технологий будет трансформироваться мир.
"Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды. Ведь это будет полезно для всех нас", - добавил премьер-министр РФ.