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48 минут назад

Мишустин заявил, что РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о лидерских позициях России в Европе и мире по числу пользователей и доступности интернета.

Мишустин: "РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета"
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"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров", - сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании форума Digital Almaty.

Он подчеркнул, что у России есть видение того, как под влиянием технологий будет трансформироваться мир.

"Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды. Ведь это будет полезно для всех нас", - добавил премьер-министр РФ.

Наука и техника,Михаил Мишустин,ЕАЭС,
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