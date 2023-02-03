В России подорожали телевизоры

Данные ценового агрегатора Price.ru свидетельствуют об увеличении средней стоимости телевизоров в России в 2022 году на 7-10% по отношению к 2021-му. Об этом сообщает РИА Новости.

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Самое существенное увеличение цен наблюдается в сегменте до 50 000 рублей. Отмечается, что средняя цена ряда моделей LG и Samsung продемонстрировала рост более чем на 30%. В частности, модель UE-24N4500 подорожала на 49% в сравнении с предыдущим годом, UE-32N5000 - на 36%, LG 32LM550B – на 31%, а LG 32LM6350 – на 26%.

Китайские бренды также скорректировали цены на свою продукцию: некоторые телевизоры подорожали до 22%, некоторые – опустилась в цене на 18%.

Также наблюдается рост спроса на телевизоры в Интернете на 12% в сравнении с 2021 годом. Россияне чаще всего делали выбор в пользу телевизоров с диагоналями 32 и 43 дюйма (увеличение спроса на 18% и 23% соответственно). Рост показателя зафиксирован и по LED телевизорам – на 17%. Спрос на телевизоры со smart tv возрос на 29%.

Аналитики наблюдают смещение структуры спроса в сторону китайских производителей. Однако пока на рынке все еще лидируют LG и Samsung. По мнению руководителя отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Дениса Логанова, в конце 2023 года будет новая структура распределения спроса на рынке телевизоров.