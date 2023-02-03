Российские ученые сделали уникальную находку в Антарктиде

Уникальную находку обнаружили российские ученые в Антарктиде. Они извлекли из ледника керн возрастом более миллиона лет. Он позволит проследить картину климатических изменений на Земле со времен мамонтов.

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Отмечается, что образцы льда были обнаружены на глубине более 3,5 километра.

Теперь специалисты смогут узнать, как жила наша планета в таких условиях. Для дальнейшего изучения образцы отправят в Научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга, передает ОТР.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографию из космоса, на которой показан гигантский отколовшийся айсберг в Антарктиде, передает RT.