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21 минуту назад

Российские ученые обнаружили уникальную находку в Антарктиде

Вечерняя Москваиещё 4

Уникальную находку обнаружили российские ученые в Антарктиде. Они извлекли из ледника керн возрастом более миллиона лет. Он позволит проследить картину климатических изменений на Земле со времен мамонтов.

Российские ученые сделали уникальную находку в Антарктиде
Фото: pixabay.compixabay.com

Отмечается, что образцы льда были обнаружены на глубине более 3,5 километра.

Теперь специалисты смогут узнать, как жила наша планета в таких условиях. Для дальнейшего изучения образцы отправят в Научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга, передает ОТР.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографию из космоса, на которой показан гигантский отколовшийся айсберг в Антарктиде, передает RT.

Отколовшийся от шельфового ледника Бранта айсберг будет таять несколько лет до полного разрушения. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Наука и техника,Роскосмос,
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