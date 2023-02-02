Астронавты НАСА и JAXA завершили шестичасовой выход в открытый космос

Астронавты НАСА и JAXA Николь Манн и Коичи Ваката завершили шестичасовой выход в открытый космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Фото: NASA NASA

Манн и Ваката вернулись в шлюзовый отсек МКС.

"Манн и Ваката перевели свои скафандры в режим автономного питания в 15:45 (по московскому времени). Для обоих астронавтов это второй выход в открытый космос в карьере", – отмечается в сообщении.

Астронавты перейдут на станцию после того, как они задраят люк шлюзового отсека и там выровняется давление.

По сообщению НАСА, Манн и Ваката выполнили предварительные задачи для установки новой солнечной антенны iRosa.

В 2021 году НАСА начала работу по модернизации системы солнечного питания МКС. За это время астронавты установили три из шести раздвижных антенн iRosa.

После завершения работ станция сможет вырабатывать электроэнергию на 30% больше. Общая доступная мощность на МКС вырастет с 160 до 215 киловатт, считают в НАСА.