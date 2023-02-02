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28 минут назад

Астронавты НАСА и JAXA завершили шестичасовой выход в открытый космос

Москва24

Астронавты НАСА и JAXA Николь Манн и Коичи Ваката завершили шестичасовой выход в открытый космос, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Астронавты НАСА и JAXA завершили шестичасовой выход в открытый космос
Фото: NASANASA

Манн и Ваката вернулись в шлюзовый отсек МКС.

"Манн и Ваката перевели свои скафандры в режим автономного питания в 15:45 (по московскому времени). Для обоих астронавтов это второй выход в открытый космос в карьере", – отмечается в сообщении.

Астронавты перейдут на станцию после того, как они задраят люк шлюзового отсека и там выровняется давление.

По сообщению НАСА, Манн и Ваката выполнили предварительные задачи для установки новой солнечной антенны iRosa.

В 2021 году НАСА начала работу по модернизации системы солнечного питания МКС. За это время астронавты установили три из шести раздвижных антенн iRosa.

После завершения работ станция сможет вырабатывать электроэнергию на 30% больше. Общая доступная мощность на МКС вырастет с 160 до 215 киловатт, считают в НАСА.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин при необходимости могут быть отправлены на Землю с МКС на американском корабле Crew Dragon. Кроме того, в НАСА состоялся брифинг по предстоящему 26 февраля запуску к МКС корабля Crew Dragon.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,NASA,
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