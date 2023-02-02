Microsoft начала навязывать пользователям обновление до Windows 11

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 стали получать навязчивую рекламу обновления до свежей версии ОС. Об этом сообщает портал Windows Latest.

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Отмечается, что предложение о переходе на Windows 11 открывается в полноэкранном режиме. При этом пользователям в первую очередь показывают кнопки установки обновления и отложенной установки в центре экрана, пока кнопка «Остаться на Windows 10» «прячется» в нижнем углу.

Если пользователь откажется от установки Windows 11, на его экране появится новая страница со списком ключевых нововведений ОС. Причем закрыть это окно нельзя — при нажатии кнопки «Назад» откроется другая страница, на которой Microsoft рекомендует обновиться до актуальной версии Windows. При повторном отказе пользователя снова перенаправит на страницу с преимуществами Windows 11. Только тогда у пользователей появится возможность окончательно отказаться от обновления.

Согласно данным StatCounter, спустя почти полтора года с релиза Windows 11 занимает 18% рынка, в то время как Windows 10 — 68%.