В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
58 минут назад

Microsoft начала навязывать пользователям обновление до Windows 11

Газета.Ru

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 стали получать навязчивую рекламу обновления до свежей версии ОС. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Microsoft начала навязывать пользователям обновление до Windows 11
Фото: WindowsWindows

Отмечается, что предложение о переходе на Windows 11 открывается в полноэкранном режиме. При этом пользователям в первую очередь показывают кнопки установки обновления и отложенной установки в центре экрана, пока кнопка «Остаться на Windows 10» «прячется» в нижнем углу.

Если пользователь откажется от установки Windows 11, на его экране появится новая страница со списком ключевых нововведений ОС. Причем закрыть это окно нельзя — при нажатии кнопки «Назад» откроется другая страница, на которой Microsoft рекомендует обновиться до актуальной версии Windows. При повторном отказе пользователя снова перенаправит на страницу с преимуществами Windows 11. Только тогда у пользователей появится возможность окончательно отказаться от обновления.

Согласно данным StatCounter, спустя почти полтора года с релиза Windows 11 занимает 18% рынка, в то время как Windows 10 — 68%.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft запретила прямые продажи ОС Windows 10 с 1 февраля 2023 года.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители