Американцы смогут сообщать об НЛО при помощи приложения

Разработчики позволят пользователям приложения Enigma создавать и структурировать заметки с фото- и видеофиксацией НЛО и публиковать их. Для публикации предстоит указать место и время наблюдения объекта, его форму и другую информацию, которая впоследствии будет проверяться с помощью искусственного интеллекта. Затем ИИ выдаст сообщению оценку достоверности, основываясь на полученных данных и анализе ближайших аэродромов и «земных» летательных объектов, которые могли находиться поблизости.