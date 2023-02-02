Netflix объяснила, как будет работать запрет на обмен аккаунтами

В прошлом году стриминговая платформа Netflix заявила, что работает над мерами, которые помешают пользователям одалживать свой аккаунт другим людям. Функция была проверена в нескольких странах, и теперь компания объяснила, как она будет работать.

Фото: Netflix Netflix

Обновленная секция FAQ на сайте Netflix поясняет, что разным устройствам придется подключаться к локальной домашней сети аккаунта и регулярно смотреть контент платформы, чтобы избежать блокировки. Согласно компании, под «домашними устройствами» подразумеваются гаджеты, которые пользуются Netflix через беспроводную сеть зарегистрированного роутера хотя бы раз в 31 день. FAQ говорит только о Wi-Fi, не затрагивая вопрос кабельного подключения. Для отслеживания легальности устройств сайт начнет анализировать IP-адреса, идентификационные данные и активность аккаунта.