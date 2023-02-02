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25 минут назад

Netflix объяснила, как будет работать запрет на обмен аккаунтами

Мария Иванова

В прошлом году стриминговая платформа Netflix заявила, что работает над мерами, которые помешают пользователям одалживать свой аккаунт другим людям. Функция была проверена в нескольких странах, и теперь компания объяснила, как она будет работать.

Netflix объяснила, как будет работать запрет на обмен аккаунтами
Фото: NetflixNetflix

Обновленная секция FAQ на сайте Netflix поясняет, что разным устройствам придется подключаться к локальной домашней сети аккаунта и регулярно смотреть контент платформы, чтобы избежать блокировки. Согласно компании, под «домашними устройствами» подразумеваются гаджеты, которые пользуются Netflix через беспроводную сеть зарегистрированного роутера хотя бы раз в 31 день. FAQ говорит только о Wi-Fi, не затрагивая вопрос кабельного подключения. Для отслеживания легальности устройств сайт начнет анализировать IP-адреса, идентификационные данные и активность аккаунта.

Помимо этого, Netflix потребует верификации устройств для подтверждения аккаунта. На почту пользователя или мобильный телефон, связанный с учетной записью, придет сообщение с четырехзначным кодом, который действителен в течение 15 минут. При вводе этого кода Netflix разблокирует доступ к контенту.

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