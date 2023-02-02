Надувные модули будущей замены МКС взорвались во время испытаний

Компания Sierra Space, которая занимается созданием надувных модулей для космической станции Blue Origin, показала видео с испытаний опытных отсеков. Чтобы пройти сертификацию NASA , они обязаны выдерживать внештатные нагрузки — и это часто приводит к взрывам.

Проверка модуля на прочность, прошедшая в декабре 2022 года, требовала сохранять отсек в состоянии повышенного давления на протяжении 100 часов. Он не выдержал и взорвался через 150 — на 50 часов дольше, чем того требовали стандарты NASA. Проверки предельного давления подразумевают повышение давления до тех пор, пока модуль не взорвется. Для этих тестов Sierra Space использовала менее габаритные копии отсеков.