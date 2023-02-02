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22 минуты назад

Надувные модули будущей замены МКС взорвались во время испытаний

Мария Иванова

Компания Sierra Space, которая занимается созданием надувных модулей для космической станции Blue Origin, показала видео с испытаний опытных отсеков. Чтобы пройти сертификацию NASA, они обязаны выдерживать внештатные нагрузки — и это часто приводит к взрывам.

Надувные модули будущей замены МКС взорвались во время испытаний
Фото: orbitalreef.comorbitalreef.com

Проверка модуля на прочность, прошедшая в декабре 2022 года, требовала сохранять отсек в состоянии повышенного давления на протяжении 100 часов. Он не выдержал и взорвался через 150 — на 50 часов дольше, чем того требовали стандарты NASA. Проверки предельного давления подразумевают повышение давления до тех пор, пока модуль не взорвется. Для этих тестов Sierra Space использовала менее габаритные копии отсеков.

Напомним, над коммерческой космической станции по заказу NASA работают Blue Origin, Notrhtop Grumman и Nanoracks. Станция Orbital Reef призвана стать заменой МКС — частной структурой под контролем государственных космических агентств.

Наука и техника,NASA,
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