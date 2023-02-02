Российской космонавтике предрекли откат ко временам советских «Салютов»

«Все здравомыслящие люди понимают, что никакой РОС не будет ни в 2027-м, ни в 2037 году. Мы остаемся на МКС как минимум до 2028 года и будем на ней до тех пор, пока оттуда не уйдут американцы», — предрекает автор.