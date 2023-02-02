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43 минуты назад

В сенате США призвали Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов

Газета.Ru

Сенатор-демократ из США Майкл Беннет заявил, что TikTok должен быть удален из App Store и Google Play по соображениям нацбезопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

В сенате США призвали Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Как и большинство соцсетей TikTok собирает обширные данные о своих пользователях, включая биометрические данные. В отличие от большинства соцсетей TikTok вызывает особую озабоченность, поскольку китайское законодательство обязывает компанию ByteDance, материнскую компанию, поддерживать, помогать и сотрудничать с государственной разведкой», — заявил Беннет в своем письме главам Apple и Google — Тиму Куку и Сундару Пичаю соответственно.

По словам демократа, Коммунистическая партия Китая может использовать TikTok в качестве оружия против США, собирая конфиденциальные данные пользователей и манипулируя контентом в целях продвижения интересов КНР.

На данный момент в США рассматривается вариант, при котором TikTok продолжит работать в США под управлением ByteDance при условии, если трафик будет проходить через серверы, поддерживаемые компанией Oracle.

Наука и техника,Майкл Беннет,Тим Кук,Oracle,Сенат США,Google,Apple,
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