Раскрыта мошенническая схема в магазинах приложений Apple и Google

Мошенники научились публиковать в App Store и Google Play вредоносные инвестиционные приложения, которые впоследствии используются для схемы «забой свиней». Об этом сообщает портал Bleeping Computer со ссылкой на ИБ-компанию Sophos.

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Как стало известно, мошенники отправляют на проверку модераторам App Store и Google Play «чистые версии» приложений, однако уже после публикации меняют безопасный и проверенный домен вредоносным сервером. Это, по сути, позволяет им незаметно заменить одно приложение другим.

Как правило, мошенники находят жертв среди мужского населения под видом девушек в соцсетях и Tinder. Завоевав доверие жертв, мошенники заманивают их в легитимное с первого взгляда приложение, чтобы те начали торговать криптовалютой. Затем жертва пополняет свой «инвестиционный кошелек» и остается без денег. Данная схема имеет название «забой свиней».