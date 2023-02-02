В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
52 минуты назад

Раскрыта новая мошенническая схема в магазинах приложений Apple и Google

Газета.Ru

Мошенники научились публиковать в App Store и Google Play вредоносные инвестиционные приложения, которые впоследствии используются для схемы «забой свиней». Об этом сообщает портал Bleeping Computer со ссылкой на ИБ-компанию Sophos.

Раскрыта мошенническая схема в магазинах приложений Apple и Google
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как стало известно, мошенники отправляют на проверку модераторам App Store и Google Play «чистые версии» приложений, однако уже после публикации меняют безопасный и проверенный домен вредоносным сервером. Это, по сути, позволяет им незаметно заменить одно приложение другим.

Как правило, мошенники находят жертв среди мужского населения под видом девушек в соцсетях и Tinder. Завоевав доверие жертв, мошенники заманивают их в легитимное с первого взгляда приложение, чтобы те начали торговать криптовалютой. Затем жертва пополняет свой «инвестиционный кошелек» и остается без денег. Данная схема имеет название «забой свиней».

Пока эксперты выявили три мошеннических приложения: Ace Pro и MBM_BitScan в App Store и BitScan из Google Play.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители