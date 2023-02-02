ChatGPT обогнал TikTok по скорости роста пользовательской базы

Чат-бот ChatGPT побил рекорд по росту популярности в сети, достигнув показателя в 100 млн активных ежемесячных пользователей всего лишь через два месяца после запуска, сообщает агентство Reuters. Таким образом это сделало ИИ от компании OpenAI самым быстрорастущим потребительским приложением в истории.

К примеру, TikTok понадобилось девять месяцев, чтобы набрать 100 млн ежемесячных пользователей.

Напомним, что компания Google также приступила к тестированию своего чат-бота.