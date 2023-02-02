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43 минуты назад

ChatGPT обогнала TikTok по скорости роста пользовательской базы

runews24.ru

Чат-бот ChatGPT побил рекорд по росту популярности в сети, достигнув показателя в 100 млн активных ежемесячных пользователей всего лишь через два месяца после запуска, сообщает агентство Reuters. Таким образом это сделало ИИ от компании OpenAI самым быстрорастущим потребительским приложением в истории.

ChatGPT обогнал TikTok по скорости роста пользовательской базы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К примеру, TikTok понадобилось девять месяцев, чтобы набрать 100 млн ежемесячных пользователей.

Напомним, что компания Google также приступила к тестированию своего чат-бота.

Кроме того, на фоне растущей популярности OpenAI собирается запустить на следующей неделе платную подписку ChatGPT+ за 20 долларов в месяц.

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