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1 час назад

Oppo представила смартфон Reno8 T

ITZine.ru

Без лишней шумихи компания Oppo представила сразу два новых смартфона — Reno8 T и Reno8 T 5G. Версия LTE имеет чипсет Mediatek и 100-мегапиксельную камеру, а версия 5G получила чип Qualcomm и 108-мегапиксельную основную камеру. Давайте рассмотрим характеристики обоих устройств подробнее.

Oppo представила смартфон Reno8 T
Фото: itzine.ruitzine.ru

Oppo Reno8 T получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. Экран также имеет частоту дискретизации 180 Гц и защиту от Gorilla Glass 5. В правом верхнем углу есть вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

itzine.ru

Сердцем смартфона стал процессор Helio G99, который работает в союзе с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Reno8 T выпускается в двух цветах: базовом Starlight Black и кожаном Sunset Orange. Цена устройства — 365 долларов.

Oppo Reno8 T 5G оснастили процессором Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера представлена главным сенсором на 108 Мп с диафрагмой f/1,7 и двумя вспомогательными датчиками на 2 Мп. Селфи-камера снимает с разрешением 32 Мп.

Также смартфон оснащён 6,7-дйюмовым 10-битным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 360 Гц.

Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4800 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Телефон будет продаваться в цветах Starlight Black и Dawn Gold по цене 430 долларов.

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