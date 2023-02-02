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1 час назад

«Потенциально опасны»: эксперт об «умных» гаджетах

Семён Капранов
Владимир Ульянов эксперт

Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в разговоре с Рамблером оценил риски, которые возникают при использовании "умных" гаджетов, способных записывать разговоры пользователей.

Ранее "Яндекс" ответил на обвинения в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента "Алиса", которые появились в СМИ после сообщений о существовании алгоритма записи звука, который включается в бета-версии сервиса в случайный момент без упоминания "Алисы". В компании отметили, что никогда не прослушивали пользователей "умных устройств", а микрофон включается без упоминания "Алисы" только в бета-версии для сотрудников.

Коллеги из "Яндекса" отмечали, что эта функциональная особенность, которая использовалась только в рамках внутреннего тестирования. Таков был официальный ответ компании. Но в каждую колонку не влезешь - не посмотришь, в какой момент и по каким алгоритмам она действует. Скорее всего, это действительно был внутренний алгоритм, который использовали в ограниченных целях и не поставляли на масс-маркет.

Другие производители "умных" устройств ничего не говорят о том, как они работают. Поэтому если мы используем "умные" устройства, которые имеют микрофон и теоретически могут быть активированы, то к ним стоит относиться именно как к потенциально опасным с точки зрения "слива".

При этом отмечу, что большинство людей в повседневной жизни не ведет разговоров, утечка информации о которых была бы критична. Обсуждение бытовых вопросов по большому счету мало кого интересует. Даже если записи таких разговоров куда-то утекут - вряд ли это можно будет использовать.
Владимир Ульянов
Владимир Ульянов Руководитель аналитического центра Zecurion

Вместе с тем специалист посоветовал владельцам "умных" колонок во время бесед, содержание которых должно оставаться конфиденциальным, "по возможности изолироваться" от гаджетов.

"И это касается не только "умных" колонок или, например, "умных" телевизоров, но и других подобных гаджетов, в том числе смартфонов. Это обычная практика: когда ведутся серьезные переговоры, то телефоны либо выключают, либо оставляют за пределами помещения, где происходит общение. Если важно быть уверенным в том, что информация о таких разговорах никуда не попадет, то нужно соблюдать эти правила", - подчеркнул эксперт.

Ранее "Ведомости" сообщали о резком увеличении продаж "умных" колонок с голосовым помощником в России. По итогам 2022 года в стране было продано около 3 млн таких устройств, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

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