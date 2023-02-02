«Потенциально опасны»: эксперт об «умных» гаджетах

Коллеги из "Яндекса" отмечали, что эта функциональная особенность, которая использовалась только в рамках внутреннего тестирования. Таков был официальный ответ компании. Но в каждую колонку не влезешь - не посмотришь, в какой момент и по каким алгоритмам она действует. Скорее всего, это действительно был внутренний алгоритм, который использовали в ограниченных целях и не поставляли на масс-маркет.



Другие производители "умных" устройств ничего не говорят о том, как они работают. Поэтому если мы используем "умные" устройства, которые имеют микрофон и теоретически могут быть активированы, то к ним стоит относиться именно как к потенциально опасным с точки зрения "слива".



При этом отмечу, что большинство людей в повседневной жизни не ведет разговоров, утечка информации о которых была бы критична. Обсуждение бытовых вопросов по большому счету мало кого интересует. Даже если записи таких разговоров куда-то утекут - вряд ли это можно будет использовать.

Владимир Ульянов Руководитель аналитического центра Zecurion