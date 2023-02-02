«Потенциально опасны»: эксперт об «умных» гаджетах

Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в разговоре с Рамблером оценил риски, которые возникают при использовании "умных" гаджетов, способных записывать разговоры пользователей.
Ранее "Яндекс" ответил на обвинения в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента "Алиса", которые появились в СМИ после сообщений о существовании алгоритма записи звука, который включается в бета-версии сервиса в случайный момент без упоминания "Алисы". В компании отметили, что никогда не прослушивали пользователей "умных устройств", а микрофон включается без упоминания "Алисы" только в бета-версии для сотрудников.
Вместе с тем специалист посоветовал владельцам "умных" колонок во время бесед, содержание которых должно оставаться конфиденциальным, "по возможности изолироваться" от гаджетов.
"И это касается не только "умных" колонок или, например, "умных" телевизоров, но и других подобных гаджетов, в том числе смартфонов. Это обычная практика: когда ведутся серьезные переговоры, то телефоны либо выключают, либо оставляют за пределами помещения, где происходит общение. Если важно быть уверенным в том, что информация о таких разговорах никуда не попадет, то нужно соблюдать эти правила", - подчеркнул эксперт.
Ранее "Ведомости" сообщали о резком увеличении продаж "умных" колонок с голосовым помощником в России. По итогам 2022 года в стране было продано около 3 млн таких устройств, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.